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Широков назвал глупостью увольнение Ивича с поста тренера «Краснодара»

Экс-футболист Широков об увольнении Ивича из «Краснодара»: это кажется глупостью

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший капитан сборной России Роман Широков отреагировал на увольнение главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, заявив, что это решение кажется ему глупостью, передает «РБ Спорт».

«Это надо к Сергею Николаевичу Галицкому обращаться, мне трудно сказать, что это было. Со стороны кажется, что это какая-то глупость. А что внутри — только он может объяснить», — сказал Широков.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее увольнение Ивича из «Краснодара» связали с московским «Спартаком».

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