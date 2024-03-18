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Названа причина неудач «Краснодара» после зимней паузы

Экс-игрок Бушманов считает проблемы «Краснодара» психологическими

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о неудачах «Краснодара» после зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии Legalbet он объяснил нестабильную игру команды психологическими проблемами.

«Ряд клубов РПЛ неудачно стартовал после сборов. Больше всего пауза сейчас пойдет на пользу «Краснодару». «Быки» стали больше играть от обороны. Хотя они и в первой половине чемпионата не играли в остро атакующий футбол, но после паузы стали слишком зажиматься, прижиматься к своим воротам. Возможно, это даже не физическое состояние, а психологическое.

Команда так долго никогда не была на первом месте. Близость титула сковала их. Плюс Кордоба пропускал первую игру после зимней паузы, Сперцян — вторую», — заметил Бушманов.

Эксперт заметил, что отсутствие лидеров также могло сказаться на результатах. А увольнение главного тренера Владимира Ивича после трех туров весенней части чемпионата лишь свидетельствует о «не самой рабочей» ситуации в команде.

На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером РПЛ. Однако после возобновления сезона «быки» набрали одно очко в двух матчах лиги и вылетели из Кубка России, проиграв «Химкам». На фоне этих неудач главный тренер команды Владимир Ивич был отправлен в отставку, его сменил уже руководивший «Краснодаром» в 2018-2021 годах Мурад Мусаев.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал претендента на чемпионство в РПЛ.

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