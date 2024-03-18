Журналист о Промесе: нет пощады, когда дело доходит до наркотиков

Независимый журналист из ОАЭ Мазхар Фаруки заявил, что игроку «Спартака» Квинси Промесу самое место в нидерландской тюрьме, передает De Telegraaf.

«Когда дело доходит до незаконного оборота наркотиков или терроризма, здесь нет пощады. Надо отправить Промеса туда, где ему место. А это тюрьма в Нидерландах», — сказал Фаруки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

Ранее Промеса назвали примером после ареста в ОАЭ.