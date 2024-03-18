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Экс-тренер «Спартака» назвал имя претендента на чемпионство в РПЛ

Тренер Гладилин назвал «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у «Динамо» есть неплохие шансы на чемпионство в 2024 году после удачного рестарта сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, соперничать с «Зенитом» и «Краснодаром», которые являются соседями бело-голубых в турнирной таблице, будет непросто.

«Да, я в них верю, потому что у них хороший перспективный состав, голодные до побед футболисты. Может быть, что-то не до конца получается, но бороться за чемпионство до последнего тура динамовцы будут, я в этом не сомневаюсь. «Зенит» и «Краснодар» — достойные соперники, но у «Динамо» есть реальные шансы», — заявил Гладилин.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» сыграет против сборной России.

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Футбол. Чемпионат России
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