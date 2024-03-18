Цыгане обокрали в Италии чемпионку из России

Российская легкоатлетка Олеся Красномовец (в замужестве Форшева) на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что цыгане украли у нее сумку с документами и деньгами в Италии.

«Я просто нахожусь на грани уже нервного срыва. Я здесь не хочу находиться вообще ни минуты. Я так хочу домой. Просто кошмар какой-то. Я прямо держусь», — сказала Красномовец.

Спортсменка отметила, что уже вышла на похитителей сумки благодаря наушникам, которые сигналом показали их местонахождение. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи.

В Италию атлетка прилетела для участия в марафоне.

Красномовец в 2004 году завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в составе женской эстафетной команды России (4×400 м). Первого серьезного успеха она добилась на чемпионате мира 2004 года в закрытых помещениях, выиграв серебряную медаль в забеге на 400 метров. На чемпионате мира в помещении 2006 года в Москве спортсменка дважды становится мировой чемпионкой, в забеге на 400 метров и в эстафете 4×400 м.

Всего в активе атлетки три золота и серебро чемпионатов мира в помещении, также она выигрывала золото и серебро на европейском первенстве в помещении в 2011 году.

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