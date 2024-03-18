Адвокат назвал срок, который грозит организаторам тура на Камчатке, где пропали люди

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что в ходе установления деталей пропажи без вести двух членов экскурсионной группы на Камчатке после схода лавины может быть возбуждено дело о ненадлежащем оказании услуг.

По его словам, точно так же судили организаторов экскурсий в коллекторы в центре Москвы.

«Как правило, подобные происшествия приводят к возбуждению уголовных дел по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если в рассматриваемом случае будет жертва или же получит тяжкий вред здоровью, то возможно наказание в виде лишения на срок до шести лет лишения свободы. Если жертв будет несколько, то виновным грозит наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Каждое дело индивидуально, но судебная практика чаще всего именно по этой статье. Когда в Москве затопило людей, которые посещали экскурсию в коллекторах, дело также по 238-й статье возбуждалось. Вероятнее всего, здесь будет так же», — заявил Калинов.

Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки 18 марта. По данным ведомства, туристическая группа из 11 человек приехала на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. В сообщении МЧС отметили, что выбраться смогли все, кроме двоих членов группы.

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