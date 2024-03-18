Алькарас после победы над Медведевым заявил о проблемах со здоровьем

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе заявил, что перед стартом соревнований столкнулся с проблемами со здоровьем. Его слова передает Sport24.

«На первых тренировках с очень хорошими игроками было очень тяжело, потому что я думал, что не смогу показать максимум. С голеностопом были проблемы, так что было много сомнений. Но когда я вышел на корт в первом матче, мне стало легче. И я прибавлял с каждым матчем. Здорово, что мне снова удалось победить», — заявил Алькарас.

Встреча между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе текущего сезона продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца. Примечательно, что год назад в финале этого же турнира Медведев тоже уступил Алькарасу.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев сохранил за собой четвертую позицию, Алькарас остался на второй строчке. Лидировать продолжает сербский теннисист Джокович, тройку лучших замыкает представитель Италии Янник Синнер.

Ранее Медведев объяснил свое поражение в Индиан-Уэллсе отсутствием жены на матче.