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Хореограф о программе Семененко: не уйти в «размазывание соплей по льду» — непростая задача

Навиславская заявила, что просила Семененко не переигрывать на «Русском вызове»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала, как настраивала чемпиона России Евгения Семененко на выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Семененко выступал под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса.

«Не уйти в патетику, в «размазывание соплей по льду», в банальные штампы — это непростая задача, — сказала Навиславская. — Когда мы начали работу, такой мысли не было, потому что Алексей Николаевич сказал: «Это про добро и зло, про то, что иногда зло настолько сильное, что оно забирает много добра».

Он сразу это сформулировал, другое дело, что я волновалась и говорила Жене: «Прошу тебя, не переиграй, не передави. Дашь больше — будет уже фальшиво, человек из театра в жюри эту фальшь прочитает».

Есть очень непростые вещи, которые нужно передать трогательно и желательно очень индивидуально. Женя молодец, все, что он мог сделать в тот момент, он сделал».

Ранее хореограф ответила на критику за быструю постановку номера для Туктамышевой.

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