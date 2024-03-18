Названа причина поражения Медведева от Алькараса в финале Индиан-Уэллса

Победитель двух турниров серии «Большого шлема» Андрей Ольховский заявил, что российский теннисист Даниил Медведев должен был подавать острее, чтобы победить испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Алькарас реально хорошо отыграл весь турнир. Последние два матча против Синнера и Медведева говорят о том, что Алькарас вернулся в ту форму, когда он был номером один. Не скажу, что у Дани что-то не получилось. Может быть, была не такая острая подача, которая не давала преимущество», — заявил Ольховский.

Встреча между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе текущего сезона продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца. Примечательно, что год назад в финале этого же турнира Медведев тоже уступил Алькарасу.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев сохранил за собой четвертую позицию, Алькарас остался на второй строчке. Лидировать продолжает сербский теннисист Джокович, тройку лучших замыкает представитель Италии Янник Синнер.

Ранее Медведев объяснил свое поражение в Индиан-Уэллсе отсутствием жены на матче.