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«Более серьезная и трагичная»: хореограф раскрыл, как создавался новый образ Туктамышевой

Навиславская: хотелось сделать Туктамышеву более строгой на «Русском вызове»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» рассказала, как создавался образ Елизаветы Туктамышевой для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Фигуристка выступала под стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» в исполнении Алисы Фрейндлих.

«Когда стали создавать визуальный образ, я поняла, что мне хочется сделать ее более строгой, — сказала Навиславская. — Поэтому это платье возникло — был запрос: «Сделайте почти вечернее платье, сделайте женственную и очень аккуратную прическу».

Это было сделано для того, чтобы Лиза была другая, более взрослая, более серьезная и трагичная. Образ Лизы в фигурном катании — он другой, мягко говоря (улыбается). То, что она вышла здесь в новом для себя амплуа, мне кажется, сработало ей в плюс.

У нас не было задачи: «Ты — Цветаева», задача была: «Ты — творческий человек, ты создаешь, ты — художник».

Фигурное катание, как и балет, может давать широту восприятия: кто-то прочитал ее как Лизу, кто-то — как Цветаеву, кто-то — как абстрактного творца, и это не испортило никому впечатление».

Ранее стало известно, что Туктамышева чуть не выступила под одинаковую музыку с Медведевой на «Русском вызове».

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