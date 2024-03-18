Туктамышева чуть не выступила под одинаковую музыку с Медведевой на «Русском вызове»

Заведующая отделением пластической выразительности и актерского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана и хореограф группы Алексея Мишина — Елизавета Навиславская — в интервью «Газете.Ru» оценила новые правила турнира шоу-программ «Русский вызов».

По сравнению с турниром прошлого сезона, в этом году фигуристы обязательно должны были отразить в своих номерах культурные традиции России, а основой музыкального сопровождения могла стать музыка нашей страны.

Навиславская поставила Елизавете Туктамышевой программу для выступления на «Русском вызове» под стихотворение Марины Цветаевой «Реквием» и музыку Фредерика Шопена.

«Думаю, для фигуристов это (новые правила. — «Газета.Ru») могло быть ограничением, а для меня была сложность только в выборе музыки, и у нас все равно в итоге получился Шопен. Понимая, что отходим от задачи, мы согласовывали Шопена отдельно.

Был вариант поменять на Рахманинова — на тот вокализ, под который каталась потом Женя Медведева, только в инструментальном варианте», — сказала Навиславская.

Евгения Медведева выступила на «Русском вызове» под «Вокализ» Сергея Рахманинова в исполнении Аиды Гарифуллиной.

Ранее стало известно, почему Туктамышева решила выступить под «Реквием».