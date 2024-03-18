Медведев объяснил свое поражение в Индиан-Уэллсе отсутствием жены на матче

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил представителя Испании Карлоса Алькараса и его команду с победой на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и рассказал о влиянии на свое поражение того факта, что на матче не было его жены Дарьи и дочери Алисы. Его слова приводит Sport24.

«Надеюсь, однажды вы дадите мне выступить в Индиан-Уэллсе немного лучше, ну или мы не встретимся в финале. Пока что это так не работает. К сожалению, сегодня на матче не было моих жены и дочери — они летели в самолете. Возможно, из-за этого я не получил от них заряда энергии, раз они были в воздухе», — заявил Медведев.

Встреча между Медведевым и Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе текущего сезона продлилась 1 час 42 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца. Примечательно, что год назад в финале этого же турнира Медведев тоже уступил Алькарасу.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев сохранил за собой четвертую позицию, Алькарас остался на второй строчке. Лидировать продолжает сербский теннисист Джокович, тройку лучших замыкает представитель Италии Янник Синнер.

Ранее российская теннисистка вплотную приблизилась к топ-10 WTA.