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Панарина отделяют два балла от повторения личного рекорда в НХЛ

Два очка отделяют Панарина от повторения личного бомбардирского рекорда в НХЛ

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин приблизился к повторению личного бомбардирского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

27 марта «Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2, Панарин отдал результативный пас. Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 68 матчах НХЛ, отметившись 38 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами — всего на его счету 94 очка в текущем сезоне.

В сезоне-2021/22 российский хоккеист набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/20 он отметился 95 очками в 69 встречах. 94 очка в текущем регулярном чемпионате уже являются третьим результатом в его карьере.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Рейнджерс» с 94 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Команда одержала победу во втором матче регулярного чемпионата подряд.

Ранее Панарин выпил сок журналиста во время матча НХЛ.

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