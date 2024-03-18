Российская теннисистка вплотную приблизилась к топ-10 WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), переместившись с 12-го на 11-е место. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

14 марта Касаткина завершила выступление на турнире серии WTA-1000, который прошел в американском Индиан-Уэллсе. В матче 1/8 финала турнира российская спортсменка потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:4, 6:3.

В топ-20 находятся еще три российские теннисистки: Людмила Самсонова (15-я), Екатерина Александрова (16-я) и Вероника Кудерметова (19-я).

Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. НА ее счету 10 750 очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8195 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (7150 очков).

Ранее Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.