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Медведев проиграл Алькарасу в финальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Медведев проиграл Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале теннисного турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет 9,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что финал завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу испанца. Алькарас является второй ракеткой мира, а Медведев располагается на четвертой позиции. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Испанец защитил чемпионский титул, как и в прошлом сезоне он обыграл россиянина в финале (6:3, 6:2).

До этого вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что невозможно сделать предсказания по финалу турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас, на основе прошедших матчей.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает лидировать Новак Джокович (9675 очков).

Ранее Медведев заявил, что будет готов к битве с Алькарасом.

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