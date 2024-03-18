После удаления Хави «Барселона» разгромила «Атлетико»

«Барселона» одержала победу над «Атлетико» в поединке 29-го тура испанского чемпионата по футболу. Матч в Мадриде завершился со счетом 3:0 в пользу гостей, его транслировали спортивные каналы.

Голы забивали Жоау Феликс (38-я минута), Роберт Левандовски (47) и Фермин Лопес (65). На 42-й минуте главный тренер каталонцев Хави (Хавьер Эрнандес Креус) был удален с поля после получения второй желтой карточки.

В компенсированное время ко второму тайму защитник «Атлетико» Науэль Молина (90+3) также получил красную карточку.

В результате этой победы «Барселона» набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как «Атлетико» с 55 очками занимает пятое место. В другом матче дня «Райо Вальекано» одолел «Бетис» на своем поле со счетом 2:0.

Ранее «Барселона» на своем поле со счетом 3:1 победила итальянский «Наполи» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

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