Ляйсан Утяшева ждет от дисквалифицированной Валиевой пятерной прыжок

Прославленная гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева во время своего шоу на YouTube-канале обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой после ее дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Камила, мы в тебя очень верим! И мы верим, что ты соберешься и как всем им через два года покажешь! Пятерной», — заявила со смехом Утяшева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что даже американцы не ожидали такого сурового наказания для Валиевой.