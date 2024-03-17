«Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл »Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Основное время завершилось вничью — 2:2. «Манчестер Юнайтед» открыл счет на 10-й минуте поединка, отличился Скотт Мактоминей. В концовке первого тайма «Ливерпуль» забил два мяча за три минуты: на 44-й минуте отличился Алексис Мак Аллистер с передачи Дарвина Нуньеса, а уже в компенсированное время ворота соперников поразил Мохамед Салах. На 87-й минуте Антони сравнял счет.

В дополнительное время «Ливерпуль вышел вперед, отличился Харви Эллиотт на 105-й минуте. Через семь минут Маркус Рашфорд сравнял счет, а на 120+1 Амад Диалло принес «Манчестер Юнайтед» победу.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» идет на втором месте и имеет равное количество очков с лондонским «Арсеналом», который расположился на первом месте. Команды набрали по 64 балла, подопечные Юргена Клоппа уступают по дополнительным показателям. «Манчестер Юнайтед» идет на шестой позиции, имея в своем активе 47 очков.

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