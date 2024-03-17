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«Зенит» впервые в истории выиграл Кубок России

«Зенит» впервые в истории выиграл Кубок России по баскетболу

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БК «Зенит»

Петербургский «Зенит» стал обладателем Кубка России по баскетболу сезона-2023/24.

В финальном противостоянии клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее «Пари Нижнего Новгорода». Встреча завершилась со счетом 64:55 (18:12, 12:7, 11:13, 23:23). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер (18 очков).

«Зенит» впервые в своей истории завоевал Кубок России. Примечательно, что петербургский клуб сумел взять реванш у нижегородской команды за поражение в финале турнира прошлого сезона.

Обладателем бронзовых наград Кубка России стал екатеринбургский «Уралмаш» обыграл московский МБА (82:70).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Международная федерация баскетбола (FIBA) поддержала эту рекомендацию, из-за чего мужская и женская сборные России пропустили чемпионат мира в 2023 году.

Ранее ЦСКА подписал контракт с защитником итальянского клуба.

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