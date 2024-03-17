Валуев высмеял слова Макрона о России и Олимпийских играх

Прославленный российский боксер, депутат Госдумы Российской Федерации Николай Валуев высмеял предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит Sport24.

«Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат против россиян? Нелепое предложение!» — сказал Валуев.

Игры в Париже стартуют в конце июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Ирина Роднина одним словом назвала президента Франции Макрона.