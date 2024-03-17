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В Госдуме обвинили Макрона в лицемерии из-за высказывания про Россию и Игры

Депутат Журова назвала лицемерными слова Макрона о прекращении огня во время ОИ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Российской Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Журова, говоря о предложении президента Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр — 2024 в Париже, назвала его слова нелепыми. Ее высказывание приводит Sport24.

«Почему мы должны реагировать на призыв человека, который еще пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт СВО? Как-то лицемерно и странно это все выглядит. Почему Макрон не может адресовать этот запрос украинцам? Этот Макрон очень странный, его слова действительно противоречат друг другу», — заявила Журова.

Игры в Париже стартуют в конце июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Ирина Роднина одним словом назвала президента Франции Макрона.

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