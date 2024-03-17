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Экс-тренер сборной России по футболу пожаловался на маленькую пенсию

Экс-тренер сборной России Игнатьев: пенсия у меня смешная

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что у него маленькая пенсия, и отметил, что на нее можно только дома сидеть. Его слова приводит Sport24.

«Не хотелось бы называть цифры, но пенсия у меня смешная. Только на нее сложно прожить. У меня есть некие сбережения, а без них было бы трудно. <...> Такого, чтобы мне кто-то прибавлял пенсию, нет. Слышу, что где-то прибавляют, но пока не мне. Я то в этой обойме, но опять без меня. Наверное, в следующий раз», — заявил Игнатьев.

Специалист в разные годы своей карьеры тренировал и молодежную, и основную сборную России. Также он работал в московских «Торпедо», «Локомотиве» и «Динамо», возглавлял киевское «Динамо», а также на протяжении одного месяца тренировал «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее игрок сборной России оценил уровень национальной команды.

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