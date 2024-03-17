Александр Емельяненко покаялся перед братом Федором

Российский боец ММА Александр Емельяненко в Прощенное воскресенье обратился к своему брату Федору Емельяненко, также бойцу ММА, и попросил прощения. Соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

«Федор, брат мой, сегодня Прощеное воскресенье. Прости меня, где обидел тебя: словом, делом, помыслом. Прости меня, каюсь», — сказал Емельяненко.

Конфликт братьев длится уже около десяти лет. Главной причиной окончательного разлада их отношений стал второй тюремный срок Александра, который тот получил в 2015 году, его осудили на 4,5 года за совершение насильственных действий с побоями по отношению к домработнице.

Федор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в феврале 2023 года. В последнем поединке он уступил американцу Райану Бейдеру.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу. Также в 2023 году он прошел лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее Александр Емельяненко призвал не лезть в нижнее белье из-за его конфликта с братом.