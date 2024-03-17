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Российский футболист попал в сборную лучших игроков недели в ЛЕ

Миранчук вошел в символическую сборную недели в Лиге Европы

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IMAGO/Global Look Press

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук попал в символическую сборную недели в Лиге Европы. 14 марта россиянин в ответном матче 1/8 финала вышел в старте и отметился результативной передачей, которая привела к голу, ставшему победным.

«Аталанта» обыграла «Спортинг» со счетом 2:1 и прошла в четвертьфинал турнира. Всего в этом сезоне Лиги Европы Миранчук провел шесть матчей и отметился двумя результативными передачами.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Миранчук провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 10 результативных передач. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (10+3).

Помимо Миранчука в символическую сборную недели в Лиге Европы попали Патрик Шик («Байер»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Тео Эрнандес («Милан»), Лукаш Фабианьски («Вест Хэм») и другие.

Ранее россиянин попал в топ-3 самых дорогих игроков Серии А с постсоветского пространства.

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