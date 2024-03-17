«Ад на земле»: экс-заключенный описал место содержания Промеса в Дубае

Билли Худ, ранее содержавшийся в той же тюрьме, что и полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, рассказал Voetbal Verslaafd о строгих условиях пребывания заключенных.

По словам Худа, в этом полицейском участке заключенные подвергались пыткам в виде лишения их сна. Также он описал условия своего содержания как «ужасные» и назвал данное место «адом на земле».

Однако сообщается, что с Промесом, вероятно, будут обращаться лучше, так как он не совершал тяжелых преступлений в самом Дубае.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее в Нидерландах заявили, что у Промеса заканчиваются деньги.