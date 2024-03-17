Лыжник Большунов излечился от болезни с помощью надувной ванны

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов рассказал о необычном методе лечения болезни. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы живем в доме, там ванны нет. Когда заболел, Аня заказала надувную ванну. Вечером мы искупали Еву, потом Аня сказала, что мне надо там чуть‑чуть полежать, чтобы организм расслабился. Воды горячей нет, давай кипятить чайник, кастрюли. 1,5 часа набирали ванну. В 11 вечера только туда залез, минут 30 провел, еще после ванны 1,5 часа конкретно потел под одеялом. Ни разу так не делал, это была авантюра», — сказал Большунов.

17 марта Большунов стал первым в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке. Это его 23-я победа в сезоне.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее лыжница сборной России предложила жилье выселенному Губерниеву.