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Роднина одним словом назвала президента Франции Макрона

Роднина назвала популистом Макрона после его слов о прекращении огня во время ОИ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня сто стороны России. Ее слова передает Sport24.

«Вспомнил он вдруг про Олимпийские игры. Мне кажется, этот человек просто хочет о себе лишний раз напомнить. То он хочет нам оружие, то войска ввести в Россию, теперь огонь прекратить. Одним словом — популист», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С тех пор они не участвуют в турнирах.

Для участия в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе российские спортсмены должны будут выполнить ряд условий, а также пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в МОК назвали число россиян, которые смогут выступить на ОИ.

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