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В Находке акробат сорвался с высоты во время циркового представления

В Находке акробат упал с высоты во время циркового шоу

В Находке (Приморский край) во время циркового представления акробат упал с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «NHK — Новости, Находка».

О состоянии гимнаста ничего не известно.

17 марта в городе состоялось представление цирка-шапито «Звездный». Как сказано на сайте организатора, в представлении принимают участие акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и артисты оригинальных жанров. Цирк шапито «Звездный» — является крупнейшим передвижным цирком на территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай падения циркового акробата. Днем ранее в Новосибирске гимнастка сорвалась с высоты во время представления на шоу Гии Эрадзе. По словам очевидцев, у девушки может быть перелом ноги.

«Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам ее читаю — «сломала». Там три яруса, она упала с нижнего», — сообщила очевидица.

Ранее гимнастка, сорвавшаяся с высоты в цирке Новосибирска, рассказала о своем самочувствии.

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