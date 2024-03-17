В Нидерландах заявили, что у Промеса заканчиваются деньги

Нидерландский журналист De Telegraaf Ван ден Хойвел рассказал о финансовом положении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает Ajaxfansite.

«Вполне может быть, что это дело затянется. Он хотел завершить карьеру и заработать денег в России. Теперь эта дверь с громким стуком захлопнулась.

В тот момент, когда он больше не может играть в футбол, его поток денег прекращается. Кроме того, правосудие в Нидерландах наложило арест на большую часть его имущества. Постепенно он становится кем-то вроде рыцаря без коня, а его поток денег начинает иссякать», — сказал Ван ден Хойвел.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее стало известно, на сколько адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию.