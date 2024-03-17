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Стала известна зарплата главы ФИФА

Журналист Sky Sports Харрис: глава ФИФА Инфантино получает около 3 миллионов евро

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Hamad I Mohammed/Reuters

Журналист Sky Sports Роб Харрис раскрыл уровень зарплаты, получаемый президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как утверждает источник, глава ФИФА после переизбрания на пост президента организации в 2023 году стал получать больше. Его зарплата в €1,99 млн была увеличена на 33% и составила €2,69 млн. Также он получил бонус за женский чемпионат мира в размере €1,93 млн. Совокупный доход Инфантино составил €4,21 млн.

Инфантино занимает должность президента ФИФА с с 26 февраля 2016 года. Его текущий срок рассчитан до 2027 года. До перехода в ФИФА функционер работал генеральным секретарем Международного центра изучения спорта (CIES).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что россиянин попал в топ-3 самых дорогих игроков Серии А с постсоветского пространства.

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