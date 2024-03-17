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Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев обыграл американца Пола и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

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Wang Shen/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев одержал волевую победу над Томми Полом в полуфинальном матче турнира «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе со счетом 1:6, 7:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 23 минуты. На счету российского теннисиста две подачи навылет, три двойных ошибки и 15 невынужденных, а также пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В финале российский теннисист сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера. Матч пройдет 18 марта.

Медведев в начале марта уступил в полуфинале турнира в Дубае французу Уго Умберу.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович продолжает лидировать (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков. Еще один отечественный теннисист — Андрей Рублев — 4-й (5010 очков).

Ранее Джокович объяснил, почему пропустит турнир «Мастерс» в Майами.

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