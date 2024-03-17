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Российский хоккеист Панарин набрал пять очков в матче «Рейнджерс» против «Питтсбурга»

Панарин в победном матче «Рейнджерс» против «Питтсбурга» пять очков

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал пять очков в победном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает РИА Новости.

Матч проходил в Питтсбурге и закончился со счетом 7:4 в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин (две), Мика Зибанежад, К'Андре Миллер и Крис Крайдер. В составе «Пингвинз» отличились Джон Людвиг, Брайан Раст, Ларс Эллер и Валттери Пуустинен.

Российский хоккеист также сделал три результативные передачи. Таким образом, Панарин достиг рубежа в 500 голевых передач в НХЛ. Сейчас россиянин с 93 очками находится на пятом месте среди бомбардиров текущего чемпионата лиги.

Панарин стал единственным игроком за всю историю «Нью-Йорк Рейнджерс», кому удалось набрать в четырех розыгрышах набрать свыше 90 очков.

В настоящее время «Рейнджерс», набрав в 67 матчах 92 очка, возглавляет Столичный дивизион Восточной конференции НХЛ.

До этого сообщалось, что российский вратарь установил мировой рекорд по числу сейвов за матч.

Ранее Евгений Малкин извинился перед болельщиками «Питтсбурга».

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