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Российский хоккеист НХЛ в третьем сезоне подряд набрал 90 очков

Панарин вторым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

16 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

В этом матче российский нападающий Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Сначала россиянин ассистировал Адаму Фоксу, а в конце периода отличился сам. Эта шайба принесла Панарину 90-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Панарин стал вторым россиянином в текущем сезоне НХЛ, который смог набрать 90 очков. Первым это сделал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого уже 112 очков.

Стоит отметить, что Панарин уже третий сезон подряд преодолевает рубеж в 90 очков за регулярный сезон. В сезоне-2022/23 у него было 92 очка, а в сезоне-2021/22 — 96 очков.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 67 матчах НХЛ, отметившись 37 заброшенными шайбами и 52 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на шестом месте.

Ранее российский хоккеист признался, что не мог позволить себе поход в кафе в США.

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Хоккей. НХЛ
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