«Пусть вратарь переживает»: игрок «Динамо» о противостоянии с «Трактором»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил игру команды в первом четвертьфинальном матче серии против «Трактора». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Скажем так, не самые удачные голы залетели. Начинали вроде неплохо, давили, давили, забили. Потом отыгрывались, но не отыгрались. Кто больше забивает, тот и выигрывает. Нужно больше на пятак, больше на ворота, где-то снести даже вратаря. Будем находить пути. Насколько важно поддавить вратаря? Надеюсь, он понял, что мы будем туда лезть, будет переживать», — сказал Джиошвили.

16 марта «Динамо» потерпело поражение со счетом 2:4. В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта.

Также в четвертьфинале сыграют «Металлург» и «Спартак», СКА и «Автомобилист», «Локомотив» и «Авангард».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее была выбрана самая интересная пара четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина.