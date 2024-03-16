Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пусть вратарь переживает»: игрок «Динамо» о противостоянии с «Трактором»

Игрок «Динамо» Джиошвили заявил, что партнерам нужно снести вратаря «Трактора»

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил игру команды в первом четвертьфинальном матче серии против «Трактора». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Скажем так, не самые удачные голы залетели. Начинали вроде неплохо, давили, давили, забили. Потом отыгрывались, но не отыгрались. Кто больше забивает, тот и выигрывает. Нужно больше на пятак, больше на ворота, где-то снести даже вратаря. Будем находить пути. Насколько важно поддавить вратаря? Надеюсь, он понял, что мы будем туда лезть, будет переживать», — сказал Джиошвили.

16 марта «Динамо» потерпело поражение со счетом 2:4. В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта.

Также в четвертьфинале сыграют «Металлург» и «Спартак», СКА и «Автомобилист», «Локомотив» и «Авангард».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее была выбрана самая интересная пара четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами