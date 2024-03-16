Российский хоккеист признался, что не мог позволить себе поход в кафе в США

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович, ранее выступавший в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сан-Хосе Барракуда», рассказал о жизни в США. Его слова передает Metaratings.

«В Калифорнии было круто. Дорого? Дорого, денег не хватало, но круто. Мы лишний раз в кафе сходить не могли. Я дома частенько питался — наверное, там и научился готовить», — сказал Чехович.

Чехович начинал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо». Затем он поиграл за «ХК МВД». В 2016 году российский нападающий перебрался в Канаду и выступал за «Бэ-Комо Драккар», а затем — за «Сан-Хосе Барракуда» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в Национальной хоккейной лиге российский форвард провел четыре игры, отметившись одной результативной передачей.

С 2022 года Чехович защищает цвета ярославского «Локомотива». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 59 матчей (4+7). Еще четыре встречи он сыграл в рамках плей-офф (одна заброшенная шайба).

В первом четвертьфинальном матче «Локомотив» обыграл омский «Авангард».

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