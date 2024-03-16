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Гарри Кейн установил рекорд бундеслиги в своем дебютном сезоне

Игрок «Баварии» Кейн установил рекорд бундеслиги по голам в первом сезоне

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IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Global Look Press

16 марта в рамках матча 26 тура чемпионата Германии «Дармштадт 98» уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 2:5.

Стоит отметить, что эта победа была волевой для действующего чемпиона Германии. На 28-й минуте Тим Скарке открыл счет в матче. Затем «Бавария» восстановила равновесие благодаря голу Джамала Мусиала с передачи Гарри Кейна. Затем англичанин забил уже сам, еще до перерыва. Также в составе победителей отличились Джамал Мусиала (дубль), Серж Гнабри и Матис Тель. Финальную точку поставил Оскар Вильхельмссон.

Для Кейна этот мяч стал уже 31-м в текущем сезоне бундеслиги. Он стал первым футболистом, которому удалось забить 31 гол в своем первом сезоне в чемпионате Германии. К тому же, это его личный рекорд по голам за сезон в чемпионате. Ранее он дважды в Англии покорял отметку в 30 голов за сезон.

Кейн перешел в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» летом 2023 года. В нынешнем сезоне английский форвард провел за мюнхенцев 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 37 голами.

Ранее Мбаппе заявил, что ни за что не перейдет в «Арсенал».

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Футбол. Чемпионат Германии
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