«Трактор» уверенно разобрался с «Динамо» в четвертьфинальном матче КХЛ

Московское «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина на своем льду принимало челябинский «Трактор» и потерпело поражение со счетом 2:4.

Максим Джиошвили открыл счет на 11-й минуте встречи. Затем в ворота москвичей влетело четыре подряд шайбы. Сначала Никита Сошников восстановил равновесие, а еще до перерыва шайбы Владимира Ткачева и Данила Юртайкина позволили челябинцам выйти вперед.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Артем Блажиевский забивал за «Трактор», а Эрик О'Делл — за «Динамо».

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта.

Также в четвертьфинале сыграют «Металлург» и «Спартак», СКА и «Автомобилист», «Локомотив» и «Авангард».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Локомотив» вышел вперед в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.