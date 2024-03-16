Российский боец UFC подвергся травле в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян на YouTube-канале Morning Kombat рассказал о своей реакции на травлю со стороны фанатов в США.

«Как отреагировал на оскорбления фанатов на пресс-конференции? Да все было нормально. Сразу после пресс-конференции я был взбешен, но потом успокоился. Эта ситуация дала мне толчок к более интенсивным тренировкам. Я хочу показать им, как я хорош, и заткнуть им рты!

Это все бизнес, многие люди говорят дерьмо про меня, но они не могут послать меня на хрен, глядя в глаза, потому что я надеру им задницу», — сказал Царукян.

На пресс-конференции в Лас-Вегасе (США) слова Царукяна сопровождались свистом со стороны поклонников единоборств.

В апреле 2024 года у Царукяна запланирован бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету российского бойца 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

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