Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион назвал виновника вылета ЦСКА из Кубка Гагарина

Экс-хоккеист Кожевников: вратарь Федотов у ЦСКА сыграл не очень

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Александр Кожевников, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о слабой игре голкипера Ивана Федотова, вернувшегося на лед после пропущенного из-за службы в рядах вооруженных сил сезона.

«Вратарь, конечно, у ЦСКА не очень. После службы в армии что-то парень расклеился. Но это было видно давно, но мне непонятно, почему его все время ставили. Не знаю, наберет ли былую форму Федотов. Зависит от его характера. Посмотрим, вернется или не вернется. Тут нужно старание, понимание. Но это его личное дело», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Иван Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 44 встречи в регулярном чемпионате, в которых одержал 21 победу при коэффициенте пропущенных шайб 2,37 и 91,4% отраженных бросков. В первом раунде Кубка Гагарина он провел все пять матчей, отыграв один раз на «ноль» и отражая в среднем 91,6% бросков, но ЦСКА вылетел от ярославского «Локомотива» со счетом 1-4. Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот.

Ранее экс-тренер СКА назвал имя потенциального финалиста Кубка Гагарина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами