Олимпийский чемпион назвал виновника вылета ЦСКА из Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Александр Кожевников, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о слабой игре голкипера Ивана Федотова, вернувшегося на лед после пропущенного из-за службы в рядах вооруженных сил сезона.

«Вратарь, конечно, у ЦСКА не очень. После службы в армии что-то парень расклеился. Но это было видно давно, но мне непонятно, почему его все время ставили. Не знаю, наберет ли былую форму Федотов. Зависит от его характера. Посмотрим, вернется или не вернется. Тут нужно старание, понимание. Но это его личное дело», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Иван Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 44 встречи в регулярном чемпионате, в которых одержал 21 победу при коэффициенте пропущенных шайб 2,37 и 91,4% отраженных бросков. В первом раунде Кубка Гагарина он провел все пять матчей, отыграв один раз на «ноль» и отражая в среднем 91,6% бросков, но ЦСКА вылетел от ярославского «Локомотива» со счетом 1-4. Федотов переподписал с ЦСКА контракт перед новым сезоном. В апреле 2022 года истекло его прежнее соглашение с клубом, после чего он заключил договор на год с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако был задержан летом и отправлен для прохождения срочной службы в ряды вооруженных сил в Северный флот.

Ранее экс-тренер СКА назвал имя потенциального финалиста Кубка Гагарина.