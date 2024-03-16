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«Ни за что»: Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Арсенал»

Мбаппе заявил, что ни за что не перейдет в «Арсенал»

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на просьбу своего фаната перейти в лондонский «Арсенал». Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

«Готов ли перейти в лондонский «Арсенал»? Ни за что, ни за что! Почему? Там слишком холодно», — ответил Мбаппе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

В четвертьфинале Лиги чемпионов в этом сезоне «ПСЖ» встретится с «Барселоной» — вечным соперником «Реала».

Ранее сообщалось, что Мбаппе подаст в суд на шашлычную.

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