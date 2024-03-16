Иностранный экс-футболист заявил, что Гвардиола не приведет «Спартак» к чемпионству

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о тяжести тренерской работы в московском «Спартаке». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Я бы не рисковал называть человека, который точно привел бы «Спартак» к чемпионству. Даже Гвардиола? Мы знаем, какая обстановка в «Спартаке», какие там требования от тренера. Даже если у вас все получается хорошо, но игра не та, появляется очень много людей, которые критикуют. Уверены, что Гвардиола мог бы сделать «Спартак» чемпионом? Нет», — сказал Якубко.

«Спартак» перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» проиграл всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее в «Спартаке» назвали слухами информацию об отставке Абаскаля.