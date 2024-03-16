Президент ЦСКА Гинер хотел поспорить с российским судьей на 1 миллион долларов

Российский арбитр Сергей Лапочкин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал, как президент ЦСКА Евгений Гинер пытался поспорить с ним на один миллион долларов.

«Леннорыч предлагал на миллион долларов поспорить. Я начал считать, есть ли у меня миллион, в итоге не насчитал. Была игра ЦСКА — «Оренбург», и я удалил Марио Фернандеса. Леннорыч был недоволен и предлагал: «Давай отправим в УЕФА момент. Если они скажут, что ты прав, то с меня миллион, если нет — то с тебя миллион». Но в итоге в УЕФА отправили что-то другое, и меня забанили», — сказал Лапочкин.

В 2001 году Гинер стал президентом и владельцем футбольного клуба ЦСКА. С 2019 года 75 процентов акций клуба принадлежали компании ВЭБ. После событий на Украине корпорация попала под санкции, что затруднило финансовую деятельность. В апреле 2020 года основным владельцем футбольного ЦСКА стал ВЭБ. Гинер был выбран заместителем председателя совета директоров клуба, сохранив за собой пост президента.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 32 очка, делит с «Локомотивом» пятую строчку в турнирной таблице. Также армейцы вышли в полуфинал Кубка России, где сыграют с калининградской «Балтикой».

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