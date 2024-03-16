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В США Кузнецова назвали самым важным игроком для «Каролины»

В США назвали Кузнецова самым важным игроком «Каролины» на конец сезона

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

Журналисты американского издания The Athletic назвали российского нападающего, новичка «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова самым ценным хоккеистом для команды на конец регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона.

«Кузнецов добавляет «Каролине» важнейший недостающий элемент на конец регулярки. «Харрикейнз» нуждались в еще одном квалифицированном центре, и они пошли на обдуманный риск», — указано в статье.

Кузнецов в текущем сезоне отметился 17 (6+11) очками при показателе полезности -10 в 43 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз», воспользовался программой психологической помощи хоккеистам и до трейда в «Каролину» был переведен в фарм-клуб «столичных», но не успел сыграть за него ни одного матча.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». За «Харрикейнз» в четырех играх у россиянина одна заброшенная шайба и показатель полезности +3. «Ураганы» идут на четвертом месте на Востоке, в то время как «Вашингтон» в данный момент располагается за пределами кубковой восьмерки в той же конференции.

Ранее «Каролину» назвали последним шансом для Кузнецова.

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