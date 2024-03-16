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«Ему конец»: «Каролину» назвали последним шансом для Кузнецова

Инсайдер Фридман назвал последним шансом игру Кузнецова в «Каролине»

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TheHersheyBears/X

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts заявил, что российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов должен доказать, что еще может играть на высоком уровне. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Кузнецов знает, что это все. Это его последний шанс. Если он не справится с этой работой, ему конец. Это рискованная игра. В этом нет никаких сомнений, и все пойдет по одному из двух путей. Все или ничего. Пока что у него хорошее начало. Но все дело в нем», — заявил Фридман.

Кузнецов в текущем сезоне отметился 17 (6+11) очками при показателе полезности -10 в 43 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз», воспользовался программой психологической помощи хоккеистам и до трейда в «Каролину» был переведен в фарм-клуб «столичных», но не успел сыграть за него ни одного матча.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». За «Харрикейнз» в четырех играх у россиянина одна заброшенная шайба и показатель полезности +3. «Ураганы» идут на четвертом месте на Востоке, в то время как «Вашингтон» в данный момент располагается за пределами кубковой восьмерки в той же конференции.

Ранее стало известно, от чего нужно отказаться перешедшему в «Каролину» Кузнецову.

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