Осужденный за изнасилование Дани Алвес может выйти из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может получить временное освобождение из тюремного заключения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

19 марта состоится слушание, на котором будет рассматриваться ходатайство Алвеса о его временном освобождении. Если оно будет принято, то футболист покинет тюрьму и будет находиться на свободе до тех пор, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу.

22 февраля 2024 года Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба в Барселоне, которое он совершил в декабре 2023 года. Провинциальный суд Барселоны приговорил его к 4,5 года тюремного заключения, пяти годам условно, а также к штрафу €150 тысяч в пользу пострадавшей.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о совершенном насилии.

Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира после его заключения под стражу. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося. Алвес выступал за «Барселону», туринский «Ювентус», французский «ПСЖ».

Ранее вандалы изуродовали статую в честь футболиста-насильника.