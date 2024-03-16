Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клуб российского игрока назван главным фаворитом Запада в НХЛ

Комментатор Майков: «Даллас» лучше всех умеет подстраиваться под соперников

close
100%
Jerome Miron/Reuters

Хоккейный комментатор, автор YouTube-канала «ХоккейФил» и один из участников подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что считает «Даллас Старз» главным фаворитом Западной конференции в Национальной хоккейной лиге.

«Касательно Запада, я вот вообще прямо сейчас, наверное, сильнейшей командой, командой с наивысшими шансами назову «Даллас». Мне они очень нравятся, да и в целом в последние несколько лет и в последнее время, как они идут. То есть у них на самом деле не очень много вариантов для усиления, и усиление им не особо-то и нужно. Они нашли Танева, да, это хорошо, но это не какая-то там крайняя необходимость. Сейчас как играет Станковен, например, в «Далласе» — это очень круто. И в целом вот эта вся система как выстроенная. На мой взгляд, это команда, которая лучше всего подстраивается под соперника. Команда, которая в абсолютно любой хоккей может сыграть, и который как будто не мешают вот эти огромные и незаслуженно выписанные когда-то контракты Бенна и Сегина. Поэтому «Даллас» — это круто».

«Даллас» в данный момент занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав 89 очков после 68 игр. У располагающихся выше «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш» такое же количество очков, однако на две и одну игры соответственно проведено меньше. В составе «Далласа» выступает российский нападающий Евгений Дадонов.

Ранее Овечкину предрекли трудности в погоне за Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами