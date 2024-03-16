Клуб российского игрока назван главным фаворитом Запада в НХЛ

Хоккейный комментатор, автор YouTube-канала «ХоккейФил» и один из участников подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что считает «Даллас Старз» главным фаворитом Западной конференции в Национальной хоккейной лиге.

«Касательно Запада, я вот вообще прямо сейчас, наверное, сильнейшей командой, командой с наивысшими шансами назову «Даллас». Мне они очень нравятся, да и в целом в последние несколько лет и в последнее время, как они идут. То есть у них на самом деле не очень много вариантов для усиления, и усиление им не особо-то и нужно. Они нашли Танева, да, это хорошо, но это не какая-то там крайняя необходимость. Сейчас как играет Станковен, например, в «Далласе» — это очень круто. И в целом вот эта вся система как выстроенная. На мой взгляд, это команда, которая лучше всего подстраивается под соперника. Команда, которая в абсолютно любой хоккей может сыграть, и который как будто не мешают вот эти огромные и незаслуженно выписанные когда-то контракты Бенна и Сегина. Поэтому «Даллас» — это круто».

«Даллас» в данный момент занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав 89 очков после 68 игр. У располагающихся выше «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш» такое же количество очков, однако на две и одну игры соответственно проведено меньше. В составе «Далласа» выступает российский нападающий Евгений Дадонов.

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