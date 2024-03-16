В России назвали приличными отношения с ФИФА и УЕФА

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что у России сохранились хорошие отношения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федераций футбола (ФИФА) после отстранения. Его слова приводит РИА Новости.

«Проведение матчей с Сербией и Парагваем совершенно точно можно назвать хорошей работой РФС. А также признаком того, что нам удалось сохранить вполне приличные отношения на международном уровне. Всегда подчеркивал, что на личном уровне у нас хорошие контакты с ФИФА и УЕФА, нет никакой Великой Китайской стены между нами», — заявил Сорокин.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и не сыграют на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу.

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России из Южной Америки.