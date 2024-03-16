Назван потенциальный соперник сборной России из Южной Америки

Президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад заявил, что возможность проведения товарищеского матча с национальной российской сборной летом 2024 года существует. Его слова приводит Sport24.

«В июне у нас запланирована товарищеская игра с Уругваем, но есть вариант сыграть еще один матч — со сборной России. Но я не знаю, захочет ли наш главный тренер сыграть два матча до Кубка Америки. Лично я совсем не против игры между Чили и Россией. Футбол стоит отдельно от всего», — заявил Милад.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и не сыграют на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу.

Ранее иностранный футболист назвал праздником матч против России.