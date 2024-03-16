Панарину посоветовали быть более эгоистичным в матчах НХЛ

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье заявил, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин делает игроков вокруг себя лучше. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он хороший бомбардир. Многие игроки являются хорошими плеймейкерами и объединяют людей, но Панарин может забивать. На самом деле, я думаю, что иногда он мог бы быть более эгоистичным и больше концентрироваться на том, чтобы забивать самому. Но он талант мирового уровня», — заявил Мессье.

5 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз» Панарин отдал голевую передачу, которая стала 50-й в текущем сезоне. Хоккеист добирается до этой отметки третий розыгрыш Национальной хоккейной лиги подряд. Форвард стал третьим хоккеистом в истории клуба, которому покорилось это достижение. До него это удавалось Уэйну Гретцки (с сезона-1996/97 по сезон-1998/99) и Мессье (1991/92-1993/94).

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2023/24 32-летний россиянин набрал 88 (36+52) очков в 66 матчах.

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