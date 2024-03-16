Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности по будущему Хвичи в «Наполи»

«Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией

close
100%
Gregorio Borgia/AP

«Наполи» хочет продлить контракт с грузинским полузащитником команды Хвичей Кварацхелией. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает инсайдер Николо Скира.

Клуб готов заключить новое контрактное соглашение до 2029 года. Также игроку готовы увеличить зарплату до €4 млн в год плюс бонусы в размере €1 млн.

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и десятью результативными передачами. Грузинский футболист стал вторым бомбардиром команды. В текущем сезоне Кварацхелия провел 37 матчей за «Наполи» во всех сезонах, в которых оформил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

Ранее Арсен Захарян на испанском обратился к фанатам «Реал Сосьедад» после дебютного гола.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами