Стали известны подробности по будущему Хвичи в «Наполи»

«Наполи» хочет продлить контракт с грузинским полузащитником команды Хвичей Кварацхелией. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает инсайдер Николо Скира.

Клуб готов заключить новое контрактное соглашение до 2029 года. Также игроку готовы увеличить зарплату до €4 млн в год плюс бонусы в размере €1 млн.

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и десятью результативными передачами. Грузинский футболист стал вторым бомбардиром команды. В текущем сезоне Кварацхелия провел 37 матчей за «Наполи» во всех сезонах, в которых оформил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

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